Urgent: 3 militaires Sénégalais tués dans l’explosion d’un engin en Casamance

C’est une information livrée par la Dirpa. Au moment où ces lignes vous parviennent, Kéwoulo a appris le décès de 3 soldat de l’armée sénégalaise déployés en Casamance. Selon des informations obtenues par votre journal, “c’est un accident dû à l’explosion d’un engin de l’armée sénégalaise.”

Autrement dit, c’est lors d’une série de lancement de tirs au mortier que des éléments du 3ème bataillon effectuait vers les bases ennemis que cet incident qualifié de “tir ami” s’est produit, ce matin. Selon des sources militaires, des renforts de l’armée -notamment le 3eme bataillon de Kaolack- ont été envoyés dans le secteur 57 pour appuyer les éléments sur place à lutter efficacement contre les camps de cannabis entretenus par des hommes armés.

Aussi, le communiqué de la Dirpa a fait savoir que “3 soldats blessés ont été évacués et pris en charge.” Cette énième opération de sécurisation, commencée il y a plus d’une semaine, a déja causé la mort d’un soldat la semaine dernière. Avec ces 3 décès annoncés ce matin, l’armée sénégalaise est en train de payer un lourd tribut dans sa lutte contre les bandes armées et autres trafiquants qui écument cette zone frontalière d’avec la Gambie.