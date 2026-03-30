Union africaine : Le savoir au cœur de l’Agenda 2063

Addis-Abeba, 30 mars 2026 – La Commission de l’Union africaine renforce son engagement en faveur de la gestion du savoir et de la mémoire institutionnelle, considérées comme des leviers essentiels pour la mise en œuvre de l’Agenda 2063.

En visite à l’Unité de gestion des connaissances, la Présidente de la Commission a souligné l’importance de préserver la mémoire des institutions. « Une organisation sans mémoire ne peut ni assumer son histoire ni se projeter dans l’avenir », a-t-elle déclaré.

Elle a également insisté sur la nécessité de mobiliser davantage de ressources humaines et logistiques pour soutenir ce secteur stratégique. Malgré les contraintes, les efforts des équipes en charge des archives et de la documentation ont été salués.

Selon la Commission, le savoir et l’information constituent des outils clés pour améliorer la prise de décision, renforcer la transparence et soutenir les politiques publiques sur le continent.

À travers cette dynamique, l’Union africaine ambitionne de rendre ses ressources documentaires plus accessibles, au bénéfice des États membres, des chercheurs et du grand public. Une orientation en phase avec les objectifs de développement durable portés par l’Agenda 2063.