Une journaliste de la RTS 1 pique une colère en direct: Voici la raison

Une scène inhabituelle s’est produite sur le plateau de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS 1). Anne Marie Gomis, journaliste et présentatrice de l’émission « Lantinoor », aurait selon les informations reprises chez nos confrères de Sanslimites, exprimé publiquement son agacement face à l’attitude jugée désinvolte de certaines équipes de l’État, en particulier celles du Port autonome de Dakar.

Selon le journal, le débat programmé portait sur les retombées de la visite du Premier ministre Ousmane Sonko aux Émirats Arabes Unis et en Italie, notamment sur le plan portuaire. Mais les membres du service concerné, sollicités pour participer à l’émission, ont décliné l’invitation. Une absence qui a poussé la journaliste à hausser le ton en direct : « Lorsque nous préparions le débat, nous avons essayé d’avoir des membres du Service du Port Autonome de Dakar mais finalement, il n’y a pas eu de disponibilité. Notre travail, c’est accompagner l’action publique de l’État. Donc si on a besoin de personnes ressources concernées par notre débat, on fait appel à eux. Toutefois, ils déclinent sans explications. C’est un fait à rappeler au Premier ministre », a-t-elle déclaré, visiblement irritée.

Ce coup de gueule, rare sur l’antenne de la RTS 1 souvent perçue comme une vitrine officielle du gouvernement, soulève des interrogations. S’agit-il d’un simple incident lié à des contraintes de disponibilité, ou d’un malaise plus profond dans la relation entre les médias publics et certains démembrements de l’État ? Une chose est sûre : la sortie d’Anne Marie Gomis ne passera pas inaperçue, tant elle tranche avec la ligne généralement prudente de la télévision nationale.