Une étudiante de 24 ans violée en pleine rue

Une jeune fille de 24 ans a été violée cette nuit en pleine rue dans Saint-Étienne. Elle sortait de boîte de nuit quand un homme lui a proposé de la raccompagner chez elle avant de la forcer à lui faire une fellation. En état de choc, la jeune fille a été hospitalisée cette nuit.

L’étudiante sortait de boîte de nuit et rentrait chez elle vers 3 heures du matin, quand un homme l’a abordée dans la rue. Il lui a proposé de la raccompagner et au fil du chemin, il s’est montré de plus en plus insistant. Menaçant, il l’a obligée à lui faire une fellation, près de la faculté des Sciences de la ville, avant de prendre la fuite.

Originaire de Dijon et étudiante à Saint-Étienne, la jeune fille, en état de choc, a été hospitalisée pendant la nuit. Elle a été entendue par la police, dimanche matin. Les caméras de vidéosurveillance doivent être étudiées, pour tenter de préciser le déroulé des faits.

