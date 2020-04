Un sénégalais accusé de viol sur une handicapée mentale : en Gambie

Une affaire d’abus sexuel éclabousse un diplomate Sénégalais en service au Haut-commissariat du Sénégal à Banjul. Agé de 41 ans, il a été arrêté en Gambie pour avoir violé une handicapée mentale de 17 ans, rapporte le média « The Fatu Network » repris par Rewmi Quotidien. Le mis en cause habite avec sa victime dans la même la région du Grand Banjul. Détenu au poste de police de Kairaba, il a été libéré depuis jeudi,

conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

La mère de la jeune fille a expliqué au Standard comment le diplomate a attiré et violé sa fille moyennant la somme 20 Dalasi, la monnaie gambienne. « Parce qu’elle n’est pas saine d’esprit, cet homme ne lui donnerait rien de plus que 20 Dalasi pour toutes les rencontres. Je crois que c’était trois fois, mais ma fille n’a jamais consenti à ses avances.

Ma fille dit que tout a commencé un jour où elle est allée chercher de l’eau à la borne-fontaine commune de l’enceinte. L’homme lui a dit d’aller dormir avec lui.



L’homme l’a trompée. La première fois, c’était en décembre et il l’a forcée. Au début, elle avait peur de me le dire, mais après que je l’ai menacée, elle a tout révélé. Nous avons ensuite dénoncé l’homme à la police et il a été arrêté. Il a forcé ma fille unique à faire ces choses. Je veux que justice soit faite. Je veux que les autorités enquêtent sur cette affaire et tiennent cet homme pour responsable ».