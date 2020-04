un prétendu guérisseur du coronavirus contaminé par ses patients

Testés positifs au coronavirus, un expatrié américain et son épouse camerounaise ont contaminé leur guérisseur qui prétend vouloir les soigner de la maladie, a-t-on appris auprès des médias locaux.

La scène s’est déroulée dans un petit village situé à Ebolowa dans la région du sud du Cameroun. Selon actucameroun, un expatrié de nationalité américaine et sa compagne camerounaise, tous atteints du coronavirus, ont contaminé un guérisseur dans ce village. Testés positifs, l’homme et la femme se sont rendus chez le charlatan en question, qui prétend soigner les gens avec des potions magiques. Intriguée, la population va prévenir les autorités au bout de quelques jours. Une descente musclée sur les lieux permet alors de mettre aux arrêts les trois individus et leur accompagnateur.

Diagnostiqués, les trois individus ont été testés positifs à la Covid-19. Seul, leur guide en est sorti indemne. Une situation qui fait ressortir les failles dans la gestion de cette crise sanitaire. Déjà, la semaine dernière, on annonçait une quarantaine de personnes ayant déserté leur lieu de confinement. Le Cameroun fait partie des pays africains les plus touchés par la pandémie avec plus de 650 cas confirmés.