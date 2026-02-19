UIDT de Thiès : le recteur menace de sanctions les étudiants « délogeurs » d’élèves

Dans une note de service datée du mardi 16 février 2026, le rectorat de l’Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès a alerté sur les perturbations constatées dans plusieurs établissements scolaires du pays. Ces incidents surviennent en marge du mot d’ordre de grève de 72 heures lancé par les amicales d’étudiants des universités publiques.

Face aux risques « multiples et imprévisibles » liés à cette situation, le recteur a tenu à marquer sa fermeté. Il prévient que tout étudiant qui serait impliqué dans des délogements d’élèves « sera traduit devant le conseil de discipline et pourra faire l’objet de sanctions ».

Par cet avertissement, le rectorat appelle l’ensemble de la communauté universitaire à faire preuve de « responsabilité et de maturité » afin d’éviter tout débordement qui pourrait aggraver le climat social actuel.