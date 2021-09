UCAD : Les enseignants vacataires réclament 8 mois de salaire

La reprise des cours en octobre à l’Université Cheikh Anta DIOP (UCAD) de Dakar risque de connaître des perturbations. Les enseignants vacataires annoncent un mouvement d’humeur pour inciter leur tutelle à prendre en considération leurs doléances.

En effet, à travers un communiqué, ils dénoncent le non-paiement de leur salaire depuis le mois de janvier 2021. A les en croire, ils se sont acquittés de leurs tâches sans recevoir leur sou.

« Nous, Collectif des enseignants associés (vacataires) de l’université Cheikh Anta DIOP de Dakar, réclamons avec fermeté le paiement de nos heures de vacation du premier semestre 2021. Maintenant, nous n’en pouvons plus et demandons le paiement sans délai de notre dû. En plus, il faut souligner qu’il s’agit d’une situation récurrente et persistante. Or, nous représentons les 80% des personnels d’enseignement et de recherche des universités publiques du Sénégal, de façon globale », lance le collectif.

Par ailleurs, les vacataires interpellent également «le ministère des Finances et ses Services en les invitant à résoudre sans délai le problème».

WALFNet