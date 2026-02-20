Tribunal de Pikine-Guédiawaye : Pape Birame Bigué Ndiaye inculpé mais placé sous contrôle judiciaire

Le journaliste de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), Pape Birame Bigué Ndiaye, a bénéficié d’une mise en liberté sous le régime du contrôle judiciaire. Toutefois, selon les informations de Seneweb, le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye l’a inculpé pour des faits d’« actes contre nature ».

Concernant les deux autres personnes avec lesquelles il a été présenté ce vendredi, elles n’ont pas bénéficié du même traitement. Le magistrat instructeur les a placées sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/Sida et blanchiment de capitaux. Elles rejoignent ainsi les autres prévenus déjà en détention dans le cadre de cette affaire.