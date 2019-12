Tribunal de Mbour : P. N. Diagne prend deux ans ferme pour avoir fait perdre 8 dents à son ex-femme

La décision du tribunal de grande instance de Mbour, concernant P. N. Diagne et son ex-femme S. Diaw, a surpris plus d’un. Le prévenu a pris deux ans ferme. Une peine jugée trop sévère par son avocat, qui prévoit de faire appel.

Pour rappel, les faits remontent au 04 novembre dernier, P. N. Diagne s’était battu avec son ex-femme, qui tentait en vain de revenir avec lui. Devant la barre, il avait raconté avoir répudié sa femme parce qu’elle aurait insulté sa mère. P. N. Diagne avait assuré qu’il ne voulait pas d’une femme qui insulte sa mère. D’après lui, S. Diaw l’aurait surpris en haut des escaliers et tiré par derrière.

»Elle s’est agrippée à mes testicules, la douleur était si intense que je l’ai bousculée. Elle a dégringolé des escaliers. J’avais tellement peur que j’ai pris la fuite parce que je savais que si son père et sa famille me trouvaient chez moi ils allaient me lyncher », avait relaté P. N. Diagne. Dans sa chute, S. Diaw avait perdu huit dents. Elle avait prétendu que son ex-époux lui avait donné un coup.

Malgré la demande de l’avocat du prévenu qui avait sollicité l’apaisement, entre ces ex-conjoints, qui ont un garçon de 3 ans, la décision du tribunal est tombé comme un couperet. P. N. Diagne a pris deux ans. Son avocat, Me Fadel Fall va faire appel.