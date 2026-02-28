Tribunal de Dakar : 2 ans de prison dont trois mois ferme requis contre Ng. D. Guèye qui a fracassé le crâne de son cousin avec une brique

Ng. D. Guèye, 30 ans, a comparu devant la Chambre criminelle de Dakar pour tentative d’assassinat sur son cousin, El H. O. Guèye. Les faits, qui remontent au 1er septembre 2023, sont nés d’une scène surréaliste, rembobine L’Observateur.

D’après la même source, tout est parti d’une discussion où une tante félicitait la victime pour son comportement exemplaire. Piqué par la jalousie, selon l’accusation, le mis en cause aurait d’abord proféré des menaces avant de lancer une brique – qu’il décrit comme une « petite pierre » – depuis une terrasse. Le projectile a atteint son cousin à la tête. La victime s’est effondrée avant d’être secourue.

L’accusé sauvé de la perpétuité

À la barre, la victime a fait preuve d’apaisement : « Je lui pardonne, c’est mon cousin. Je ne réclame aucun dédommagement ». Le procureur, estimant que l’intention de donner la mort n’était pas suffisamment établie, a demandé la requalification des faits en coups et blessures volontaires (CBV) avec préméditation. Il a ainsi requis une peine de deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme. Exprimant ses regrets, l’accusé a confié : « Je ne voulais pas le tuer, mais le blesser. »

S’engouffrant dans la brèche, Me Khadim Kébé, avocat de la défense, a plaidé la bagarre spontanée et l’acte impulsif, sollicitant une sanction plus clémente pour son client. Le délibéré est attendu le 24 mars prochain.