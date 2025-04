Traumatismes en milieu scolaire : Le professeur Amdi Moustapha Bèye plaide pour une refondation inclusive de l’école sénégalaise

Invité sur le plateau de l’émission matinale de Kewoulo, le professeur Amdi Moustapha Bèye a tiré la sonnette d’alarme sur les traumatismes psychologiques vécus dans les établissements scolaires au Sénégal. À travers une intervention lucide et engagée, il a mis en lumière les enjeux liés à la santé mentale des élèves et des enseignants, tout en appelant à une réforme structurelle du système éducatif national.

Le professeur Bèye a d’abord exprimé son inquiétude concernant les conditions de vie dans certaines écoles coraniques (daara), où de nombreux enfants évoluent dans un environnement précaire. Il a exhorté les autorités à mettre en place des mécanismes de régulation efficaces afin de garantir un cadre d’apprentissage digne et protecteur pour tous les apprenants.

En parallèle, il a salué les efforts notables des écoles publiques et laïques, qui, malgré des ressources limitées, continuent de jouer un rôle crucial dans la transmission des valeurs républicaines, de la citoyenneté et du vivre-ensemble. Ces établissements, selon lui, constituent un levier essentiel pour une éducation inclusive et équitable.

Cependant, le professeur Bèye n’a pas manqué de souligner les défaillances structurelles qui minent l’enseignement général. Il a notamment pointé du doigt l’écart persistant entre les programmes scolaires et les réalités quotidiennes des jeunes sénégalais. Pour remédier à cette déconnexion, il a appelé à renforcer les approches pédagogiques contextualisées, déjà expérimentées avec succès dans certaines écoles publiques.

L’un des points les plus sensibles abordés reste celui de la santé mentale en milieu scolaire. Face à la montée des cas de détresse psychologique, voire de suicides parmi les élèves, le professeur a plaidé pour l’institutionnalisation de l’accompagnement psychologique dans tous les établissements. Selon lui, les souffrances silencieuses des jeunes doivent être prises en charge de manière proactive par des professionnels formés.

Concernant les examens nationaux tels que le CFEE, le BFEM ou le BAC, le professeur Bèye a proposé une révision des modalités d’évaluation, afin de les rendre plus orientées vers les compétences pratiques et les exigences du marché de l’emploi. Il a par ailleurs salué les initiatives de certaines écoles publiques qui intègrent déjà des projets innovants à dimension technique, artistique ou environnementale.

Enfin, il a dénoncé les lenteurs administratives, qui affectent la dynamique du système éducatif. Pour lui, une gestion plus efficace et une valorisation des réussites des établissements publics sont essentielles pour restaurer la confiance des citoyens dans l’école sénégalaise.

À travers cet appel, le professeur Bèye invite à une véritable refondation éducative, fondée sur l’inclusion, la dignité, et l’adaptation des contenus aux réalités des apprenants. Il défend une vision d’une école plus humaine, plus moderne et résolument tournée vers l’avenir.