Traque des présumés homo$exuel : Ouzin Keïta et Cie arrêtés dans un appartement aux Almadies

Le célèbre chanteur humoriste, Ouzin Keita a été arrêté ce soir. Avec lui, ce sont une dizaine de jeunes qui ont été conduits par les policiers de la DIC. Arrêtés par la DIC, ils sont actuellement retenus par les policiers pour “nécessité d’enquête”.

Ouzin Keïta et un petit groupe d’amis sont actuellement en garde à vue. Arrêtés par des policiers de la DIC alors qu’ils se trouveraient dans un appartement aux Almadies, le groupe est soupçonné de pratiques déviantes. En ces temps de chasse aux homosexuels, il se pourraient que les policiers cherchent des éléments compromettants susceptibles de donner lieu à une infraction pénale.

Pour le moment, des judiciaires contactées par Kéwoulo ont fait qu’il n’ y. apas de saisie de drogues ou de substance anxiogène.