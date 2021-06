Traitement de l’information : L’ONAS met journalistes à l’école du traitement de l’info et des enjeux de l’assainissement

Traitement de l’information et enjeux de l’assainissement : L’Onas renforce les capacités des journalistes

L’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) est très sensible au traitement de l’information sur les questions liées à l’assainissement. Il estime que certains professionnels de l’information et de la communication, très souvent, n’ont pas toutes les notions et le temps qu’ils faut pour « bien comprendre le fonctionnement de l’assainissement et ses enjeux et développer les meilleures approches de partage » avec le grand public. C’est pourquoi, sa direction générale, soucieuse de cet enjeu, a organisé, ce mercredi 23 juin, un atelier de formation des journalistes sur le thème : « Communication et enjeux de l’assainissement ».

Plusieurs sous-thématiques abordés

Au cours de cet atelier, les formateurs (doyens de la presse sénégalaise et des équipes de l’Onas) ont mis l’accent sur « l’Aspect technique de l’assainissement et contraintes de fonctionnement des réseaux à Dakar », « Encadrement juridique et réglementaire, politique de développement du sous-secteur », « Lettre de politique sectorielle, le contrat de performance, les Stratégies nationales de développement de l’assainissement, les ODD », « Assainissement et développement : place de la prévention et responsabilité des partenaires dans la protection de l’environnement » et enfin, « Quelle posture professionnelle face aux questions liées à l’assainissement »?. Et pour maintenir cette dynamique enclenchée, des « axes possibles de collaboration entre l’Onas et les journalistes » ont été également proposés, sur la demande de la direction générale.

« Un simple mot, mal utilisé ou des faits approximativement interprétés, peuvent conduire à la désinformation »