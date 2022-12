Il avait alerté lors de la pandémie sur la « mauvaise gestion des fonds. » Le Dr Babacar Niang directeur de l’hôpital SAMU avait été convoqué à la Brigade de recherches pour avoir soutenu que « du matériel médical destiné aux structures du public était vendu à des privés. » Avec le rapport de la Cour des comptes, il crie victoire pour avoir alerté mais en vain. Il compte saisir la justice « sur un laxisme d’état ayant provoqué la mort de citoyens. » Il était l’invité du grand oral sur Rewmi Fm.

Ce rapport cela m’a touché des gens m’ont appelé. J’ai un sentiment de honte incommensurable. Je suis un citoyen et quand on confie ce pays à une institution c’est comme si vous avez raisons devant votre père. Ce n’est pas un succès et j’ai honte aussi. C’est grave car des gens sont morts et des milliards ont été mis de cotés. Des matériaux n’ont pas été achetés et des vies qui auraient dû être encore là.

Des gens se demandaient où je prenais les informations. Mais c’est une chose qui est dans notre sang et qui est en nous. C’est comme un monsieur qui vous fait un meuble. Mais c’est fonction du marteau qu’il utilise, en fonction du marteau qu’il utilise. Quand on voyait des camions de riz convoyés dans toutes les directions, et qui ne déchargeaient pas et revenaient au même point, le riz n’est pas parti de Dakar.