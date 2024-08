Trafic de kush à Ziguinchor: 4 prostituées nigérianes et leur fournisseur interpellés

Un réseau de trafic de kush commandé par une prostituée de nationalité nigériane, a été démantelé par les éléments du commissariat central de Ziguinchor.

Ainsi sept (7) personnes dont quatre (4) femmes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête.

La chute de cette bande est consécutive à l’exploitation d’un renseignement relatif un réseau de trafic de la drogue kush appelée “SOUSS” et entretenu dans le milieu de la prostitution.

La descente inopinée effectuée au quartier Goumel a permis aux policiers d’interpeller quatre (4) prostituées nigérianes dont la cheffe dudit réseau C. Merci Dickson.

La perquisition du domicile s’est soldée par la saisie de 25 sachets plastiques déjà conditionnés dont le prix varie entre 30.000 FCFA et 25.000 FCFA, 01 sachets contenant des doses en papier dont le prix varie entre 10.000 FCFA et 7.000 FCFA et 02 sachets en plastique contenant chacun plus de 100g du même produit selon des sources.

Le fournisseur de cette bande a été arrêté au cours de la poursuite des investigations. Bangoura quittait la Gambie pour venir à Ziguinchor afin de ravitailler les prostituées en kush.

Deux (2) jeunes ont été également appréhendés avec chacun un cornet de chanvre indien.