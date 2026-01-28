Toute la vérité sur le décès de Halima Gadji

Le monde de la culture est sous le choc après le décès brutal de l’actrice Halima Gadji, connue pour son rôle emblématique de « Marème Dial ». Elle est décédée ce lundi 26 janvier, à l’âge de 36 ans.

Contrairement aux premières rumeurs qui annonçaient son décès à Paris, Halima Gadji est décédée à Dakar. Apportant des précisions sur les circonstances du drame, L’Observateur informe qu’elle a été « emportée par un malaise à Dakar, peu après son retour d’un court séjour en France ».

Selon les dernières informations, la levée du corps est prévue ce mercredi 28 janvier 2026 à 11 heures à l’hôpital Idrissa Pouye ex-CTO, situé à Grand Yoff. L’inhumation aura lieu le même jour au cimetière musulman de Yoff.