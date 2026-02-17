Toussaint Manga tacle Macky : “Le titre d’ancien président n’est pas un quitus pour représenter l’Afrique”

La perspective d’un soutien de l’État du Sénégal à une éventuelle candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) suscite de vives réactions. Dr Toussaint Manga, membre du parti Pastef, a exprimé une opposition ferme à cette éventualité.

Dans un message posté sur son compte facebook, il affirme : « Nous entendons les murmures de certains qui disent : ‘L’État du Sénégal doit soutenir la candidature de Macky Sall à l’ONU’. » Pour le responsable de Pastef Ziguinchor, une telle démarche serait inacceptable au regard du bilan de l’ancien chef de l’État. « Subitement, on oublie que ce même monsieur est le plus grand spécialiste au monde en matière d’élimination des candidatures légales et légitimes aux élections par tous les moyens non conformes aux règles élémentaires de la démocratie, jusqu’à emprisonner et tuer ses concitoyens », dénonce-t-il.

Selon Dr Toussaint Manga, Macky Sall ne saurait bénéficier d’un appui institutionnel pour une fonction internationale de premier plan. « Alors pas besoin de soutien, qu’il aille éliminer les autres candidatures au poste de Secrétaire général de l’ONU », ironise-t-il.

Il estime par ailleurs que le statut d’ancien président ne confère aucun privilège politique particulier. « Le titre d’ancien président n’est pas un quitus pour être un candidat qui va représenter le continent africain ou le Sénégal », soutient-il.

Le membre de Pastef met également en avant l’existence de profils alternatifs. « Le Sénégal ou l’Afrique regorge de citoyens plus valeureux et plus brillants sur tous les plans que ce monsieur, qui doit rendre compte sur toutes les vies humaines sacrifiées durant sa gouvernance au Sénégal », affirme-t-il.

Revenant sur l’épisode du troisième mandat avorté, Toussaint Manga conclut : « L’échec du troisième mandat tant convoité ne peut être substitué en un mandat au poste de Secrétaire général de l’ONU. On n’a rien oublié !!!! »