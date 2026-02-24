Touba en deuil : le Khalife de Darou Marnane s’est éteint

La communauté mouride et la ville sainte de Touba sont en deuil suite au rappel à Dieu de Serigne Mbacké Daba Sarr, Khalife de Darou Marnane, survenu ce mardi 24 février 2026. L’information a été donnée en directe par le président de l’Assemblée nationale en marge des questions d’actualité adressées par les députés au gouvernement sous l’égide du Premier ministre. Khalife de Darou Marnane

Connu pour sa piété, le digne héritier spirituel du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, était une figure respectée. Son décès laisse un grand vide.

KEWOULO en profite pour présenter ses condoléances les plus attristées à toute la communauté mouride notamment au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.