Tokyo 2021: la Côte d’Ivoire qualifiée pour les quarts de finale

L’équipe de Côte d’Ivoire de football s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi olympique masculin grâce à son match nul contre l’Allemagne, ce mercredi 28 juillet, à Rifu (1-1). L’Égypte s’est aussi qualifié en battant l’Australie 2-0.

Dominés en première période, les Ivoiriens se montrent bien plus entreprenants au retour des vestiaires et ouvrent le score sur une de leur première occasion. Après une touche, Youssouf Dao tacle le ballon dans les six mètres et pousse Benjamin Henrichs à marquer contre son camp (1-0, 67e).