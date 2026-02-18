Tivaouane : Un présumé homosexuel capturé et lynché par une foule

Le climat reste électrique au Sénégal depuis l’éclatement de l’affaire impliquant l’animateur Pape Cheikh Diallo, le chanteur Djiby Dramé et le journaliste de la RTS, Pape Bigué Ndiaye.

Alors que l’enquête judiciaire suit son cours, un nouvel incident a ravivé la tension populaire. Hier, à Tivaouane, un homme présumé homosexuel a été violemment lynché par une foule en colère, visiblement galvanisée par les récents événements qui secouent l’opinion publique. La scène, filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux, montre l’individu, la bouche ensanglantée, soumis à un interrogatoire improvisé par des personnes présentes sur place.

Dans la vidéo, l’homme déclare : « Oui, je suis homosexuel, mais je suis le ‘Yoss’ (l’homme dans la relation). » Des propos prononcés sous une forte pression et dans un contexte de violence manifeste. La foule l’a ensuite remis à la police.