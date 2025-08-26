TICAD 2025 : le Président Bassirou D. FAYE a reçu en audience le Président-Directeur Général de Carrefour Médical et son partenaire dans la dialyse NIPRO

Après une participation remarquable au forum d’affaires Sénégalo-Turque du 9 Aout courant à Istanbul et marqué par la signature d’un accord de partenariat avec une entreprise turque sous la présidence du Premier Ministre Ousmane SONKO, Carrefour Médical s’est illustré à l’occasion de la TICAD 9 qui s’est tenu à Yokohama du 20 au 22 Aout 2025.

En effet, son Président Directeur Général, Monsieur Saliou MBOUP et son partenaire NIPRO, leader mondial dans l’offre de solution pour hémodialyse, ont été reçus par son Excellence le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye FAYE. Les deux (2) entreprises, ont saisi l’occasion pour signer un MOU visant à renforcer leur partenariat dans le domaine de dialyse.

A travers ce nouveau partenariat stratégique, Carrefour Médical souhaite étendre sa capacité de production d’intrants de dialyse ainsi que son marché en s’appuyant sur NIPRO qui commercialise déjà ses produits en Afrique. Pour rappel, Carrefour Médical a mis en service, la première unité de production de consommables de dialyse en Afrique de l’ouest, au Sénégal avec un investissement de sept (7) milliards de Francs CFA. Dotée d’une capacité de deux millions de kits, elle produit actuellement trois (3) composantes du kit de dialyse avec l’ambition de couvrir les besoins du Sénégal ainsi que de la sous-région.

L’objectif affiché est d’atteindre l’autosuffisance du Sénégal en matière de consommables de dialyse avec une réduction substantielle des coûts conformément à l’objectif de souveraineté sanitaire et pharmaceutique décliné à travers la Vision Sénégal 2050 avec la perspective de couvrir l’Afrique de l’ouest.

Les deux (2) dirigeants de Carrefour Médical et NIPRO, ont profité de l’occasion pour remercier chaleureusement, le Président de la République qui leur a fait l’honneur de les recevoir en saluant l’initiative et en encourageant les partenaires à investir davantage au Sénégal afin d’atteindre le marché sous-régional d’une population d’environ 500 millions d’habitants. Il a également instruit à cet effet, les Directeurs du FONSIS et de l’APIX ainsi que le Gouvernement, à soutenir ce partenariat en phase avec la politique de la souveraineté sanitaire et pharmaceutique du Sénégal.

Quant au Président Directeur Général de Carrefour Médical, il a affirmé être rassuré par le Président de la République ainsi que son Premier Ministre Ousmane SONKO par leur soutien constant et leur engagement en faveur du secteur privé national. Carrefour Médical peut témoigner de la réalité de ce soutien qui lui a permis de démarrer la production de son unité pharmaceutique cette année.

Enfin, il convient de rappeler le rôle historique joué par Carrefour Médical et NIPRO depuis 2009 dans la dialyse au Sénégal et qui a permis la gratuité des soins ainsi que leur accessibilité.