A. Ndione, un électromécanicien marié et père de famille, avait une maitresse qui a fini par se marier avec un autre homme. Ce qu’il n’a pas supporté

Pour se venger, le trentenaire harcelait le mari de son ex-maitresse et a poussé le bouchon jusqu’à l’agresser. Pire, il a envoyé les vidéos de ses ébats sexuels avec M. Cissé à l’époux.

Pour y mettre un terme, le couple a porté plainte à la police pour attentat à la pudeur, collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel, coups et blessures volontaires.

Au moment de son interpellation, les limiers ont découvert que le mis en cause détenait une arme à feu sans autorisation.

Placé sous mandat de dépôt, A. Ndione a été jugé, ce vendredi 26 décembre, par le tribunal des flagrants délits de Thiès.

A la barre, il a avoué avoir détenu des images obscènes de M. Cissé et que c’est des images filmées lors de leurs ébats sexuels dans un hôtel de la place. Il a aussi affirmé les avoir envoyées à l’époux de M. Cissé qu’il a également agressé physiquement et verbalement.

Concernant l’arme, il a déclaré l’avoir acquise pour se protéger des voleurs.

Le procureur de la République a requis l’application de la loi. Délibéré le 2 janvier 2026.