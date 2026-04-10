Un accident de la circulation s’est produit ce vendredi 10 avril 2026, aux environs de 15 heures, sur l’autoroute à péage de Thiès, à hauteur de la sortie menant à Touba Toul.

Le drame a été provoqué par l’éclatement du pneu d’une camionnette. Ayant perdu le contrôle de son véhicule, le conducteur a percuté un camion chargé de ciment. Pour l’heure, le bilan fait état d’un blessé signalé sur les lieux.

L’accident a entraîné une paralysie momentanée du trafic dans ce secteur, avant que la route ne soit dégagée.