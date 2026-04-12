Thiaroye – Pour 100.000 FCfa, le présumé homosexuel voulait coucher avec le talibé

La Brigade de Recherches de Saly, relevant de la compagnie de gendarmerie de Mbour, a déféré, hier vendredi, le présumé homosexuel M. Lo pour incitation à des actes impudiques et contre nature. Son arrestation fait suite à une dénonciation reçue par cette unité d’élite de la Petite-Côte.

Domicilié à Diamaguène Sicap-Mbao, ce marchand ambulant de 26 ans avait tenté d’appâter l’élève coranique R. Ndao, 19 ans, qui se trouve dans une école franco-arabe de Mbour, en lui proposant 100 000 FCFA pour entretenir des rapports sexuels avec lui.

À cet effet, il lui avait envoyé via WhatsApp des vidéos pornographiques montrant des hommes commettant des actes contre nature.

Dans la nuit du 5 au 6 avril, vers minuit, il le contacte par téléphone pour lui exprimer ses sentiments. En présence d’un camarade témoin de toutes les conversations, R. Ndao se confie à son grand frère, maître coranique au sein de leur école. Face à la gravité des faits, ce dernier saisit aussitôt la BR de Saly en présence de la victime.

L’exploitation du téléphone de l’élève coranique permet de découvrir les vidéos compromettantes envoyées par le mis en cause.

Sur instruction des enquêteurs et après avis du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mbour, R. Ndao tend un piège au suspect en fixant un rendez-vous au niveau du CEM Thiaroye Gare. Des gendarmes en civil de la BR de Saly se déploient aussitôt à Thiaroye. À son arrivée, M. Lo est interpellé et embarqué à Mbour à bord d’un véhicule banalisé.

Interrogé sur procès-verbal, le suspect reconnaît sans ambages les faits, précisant avoir obtenu le numéro de la victime via Facebook, selon des sources de Seneweb proches du parquet. Au terme de l’enquête, M. Lo a été présenté hier vendredi au procureur de la République .