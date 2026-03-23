Christophe Beaugrand appelle la France à accueillir les homosexuels sénégalais fuyant les persécutions.Le présentateur français Christophe Beaugrand a lancé un appel à la France pour qu’elle accueille les homosexuels sénégalais qui fuient les persécutions dans leur pays.

Dans un message empreint de compassion, le animateur de télévision français a souligné la situation difficile des personnes LGBTQ+ au Sénégal, où l’homosexualité reste fortement stigmatisée et pénalisée par la loi.

« Ils sont terrifiés », a déclaré Beaugrand, insistant sur l’urgence de la situation et la nécessité d’une action humanitaire rapide.

Cette déclaration intervient alors que les questions relatives aux droits des minorités sexuelles continuent de susciter des débats passionnés en Afrique de l’Ouest.