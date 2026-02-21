Tentative de fuite vers la Gambie : le tiktokeur Zale Mbaye intercepté à Nioro

En cavale depuis l’éclatement de l’affaire liée au réseau de présumés homosexuels démantelé par la Brigade de Recherches de Keur Massar, Zale aurait quitté Dakar pour se réfugier dans le département de Nioro, région de Kaolack.

Selon des sources de Seneweb, il attendait le moment opportun pour traverser la frontière et rallier le territoire gambien. Mais son projet de fuite a été écourté. Alertée par la BR de Keur Massar, la Brigade territoriale de Nioro, dirigée par l’Adjudant-chef Souleymane Thior, a localisé le suspect dans le quartier Nouroulaye, où il a été interpellé en soirée.

Il devient ainsi le 21e suspect arrêté dans le cadre de cette vaste enquête impliquant notamment Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et plusieurs autres individus.

Placée en détention, la personne interpellée devait être transférée à Dakar ce samedi pour la suite de la procédure.