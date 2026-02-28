Tensions au Moyen-Orient : l’ONU condamne les frappes et exhorte au dialogue

Le chef des droits de l’homme des Nations unies, Volker Türk, a déploré les frappes menées samedi au Moyen-Orient et a exhorté toutes les parties à revenir aux négociations, en affirmant que ces attaques ne feraient qu’entraîner « mort, destruction et désolation humaine ».

« Je déplore les frappes militaires menées ce matin en Iran par Israël et les États-Unis d’Amérique, ainsi que les frappes de représailles ultérieures de l’Iran. Comme toujours, dans tout conflit armé, ce sont les civils qui finissent par en payer le prix ultime », a déclaré Volker Türk dans un communiqué.

« Pour éviter ces terribles conséquences pour les civils, j’appelle à la retenue et j’exhorte toutes les parties à faire preuve de raison, à désamorcer la situation et à revenir à la table des négociations où elles cherchaient activement une solution quelques heures plus tôt », a-t-il ajouté.