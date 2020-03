Télétravail : l’ADIE propose ses outils à l’Administration

Chambouler les relations entre individus, bousculer l’ordre préétabli au sein des entreprises et dans les différents secteurs économiques ; ce sont là quelques-unes des conséquences du covid 19. Mais le monde devrait-il pour autant arrêter de tourner parce qu’une pandémie met de la distance physique entre les individus ? Absolument pas puisque la technologie offre aujourd’hui d’énormes possibilités pour connecter les personnes et leur permettre de consolider ce lien social ou professionnel sans risquer leur santé.

Au Sénégal, dans ce contexte marqué par l’apparition de plusieurs cas de coronavirus, d’aucuns mettent sur la table la nécessité de mettre en pratique le télétravail pour freiner la contamination. D’ailleurs, cette velléité est de plus en plus accrue, surtout après les premières mesures prises par le Président de la République concernant la fermeture des écoles, lycées et universités pour trois semaines.

Si le télétravail est aujourd’hui fortement d’actualité avec le Covid 19, il n’en demeure pas moins qu’il faut des prérequis pour pouvoir le mettre en pratique. Il s’agit essentiellement d’aspects réglementaires, mais surtout technologiques. Sur ce dernier point, l’Agence De l’Informatique de l’Etat dispose d’une palette d’offres pour l’Administration et les autres structures. Ces dernières années, l’ADIE n’a donc eu de cesse de faire la promotion d’outils favorisant une communication unifiée et permettant aux agents de l’Administration de faire tomber les barrières imposées par le temps ou la distance.

Parmi les outils qui ont essentiellement pour socle l’intranet administratif, nous pouvons citer :

– le système de vidéo-conférence : il est installé dans plusieurs structures administratives. La plateforme de visioconférence permet de faire des réunions à distance avec deux ou plusieurs participants.

– OPTICA : cette plateforme facilite le suivi des activités et des différents projets. Il s’agit d’un outil collaboratif qui permet à chaque agent d’avoir un portail personnalisé selon son service et son profil. OPTICA facilite le partage des données et permet au manager d’avoir une visibilité globale sur la progression du travail de ses agents.

– La Messagerie : cet outil de communication unifiée est assez répandu dans l’Administration. La messagerie administrative permet notamment : la communication gratuite entre les agents, l’organisation des séances de conférence en mode audio et vidéo, la gestion et le partage des agendas par les agents, la recherche de manière simplifiée des contacts par habilitation, l’administration et la réservation des différentes ressources partagées.

En outre, l’ADIE a mis en place une plateforme générique de dématérialisation. A ce jour, une cinquantaine de procédures administratives ont déjà été dématérialisées dont une vingtaine déjà en ligne à l’instar de la demande de l’autorisation de construire. D’autres plateformes permettent également aux agents de l’Administration de faire leur travail en ligne : la plateforme de la fonction publique dans le cadre du fichier unifié des données du personnel de l’Etat ou encore le Système de Gestion Electronique du Courrier (SyGEC).

RD/COM/ADIE