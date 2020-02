Téléphonie : Bientôt de la publicité à la place des sonneries

A la place d’une simple sonnerie ou d’une musique, les Sénégalais auront bientôt droit à une publicité, lors d’un appel téléphonique. l’Idée, dénommée Adtones, est venue d’une société basée à Londres et qui a ouvert une filiale au Sénégal et au Kenya.

«En général, au Sénégal, quand on appelle, on a tendance à écouter de la musique. Aujourd’hui, on veut révolutionner cela en mettant de la publicité. C’est un partenariat gagnant gagnant, car en écoutant la publicité, le client obtient des minutes gratuites», a fait savoir Mamadou Antoine Diamanka, le directeur général d’Adtones, à l’occasion de la cérémonie de lancement, tenue ce jeudi.

Au-delà de l’économie, il y a le social. Le promoteur veut qu’il y ait « zéro cas de femmes enceintes évacuées à bord de charrette ou qui accouchent à bord de moyens de transports inappropriés ».

Dans ce cadre, il est prévu de financer l’achat de tricycles-ambulances à mettre gratuitement à la disposition de villages enclavés qui seront répertoriés dans une banque de données.