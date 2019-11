Talibés maltraités à Koki : le marabout et 5 autres personnes, placés sous mandat de dépôt, ce matin

Le marabout Cheikhouna Guèye, le soudeur métallique qui fabriquait des chaînes et les 4 parents des talibés maltraités à Coki, dans la région de Louga, ont été tous placés sous mandat de dépôt, ce matin, selon la RFM pour maltraitance d’enfants.

Pour rappel, ce sont des jeunes de Guet Ardo, village situé à 2 kilomètres de Ndiagne, qui auraient alerté le procureur de Louga, après avoir aperçu un jeune talibé avec des chaines à la cheville. Les éléments de la brigade de Koki activés, ont fait une descente sur les lieux et trouvé trois autres jeunes talibés enchaînés et maltraités. Ils ont ensuite arrêté les mis en cause. Le marabout a toutefois, mouillé les parents, déclarant aux enquêteurs que ce sont eux qui lui demandé d’enchaîner les enfants pour les empêcher de fuguer.