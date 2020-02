Taïba-Ndiaye : Macky Sall inaugure le 1er parc éolien d’envergure au Sénégal

Le premier projet d’énergie renouvelable du Sénégal sera inauguré officiellement, ce lundi 24 février à Taïba Ndiaye, dans le département de Tivaouane. Environ 323 millions F Cfa ont été investis pour accueillir les 46 éoliennes du parc.

Le premier projet d’énergie renouvelable du Sénégal est inauguré aujourd’hui par le chef de l’Etat, Macky Sall. Sis à Taiba Ndiaye, à une centaine de kilomètres de la capitale sénégalaise, Dakar, le site, au bord de l’océan l’Atlantique, s’étend sur 40 hectares.

Taïba-Ndiaye fournira 15 % d’énergie

D’ailleurs, le parc éolien de Taiba Ndiaye a déjà commencé à produire de l’électricité. À pleine capacité, il fournira 15 % d’énergie renouvelable supplémentaire au Sénégal.

Il a fallu moins de deux ans pour construire le parc éolien de Taiba Ndiaye, le plus grand d’Afrique de l’Ouest. Les turbines alimentées par les vents de l’Atlantique, en revanche, fourniront de l’électricité à partir de sources renouvelables pendant au moins 20 ans.

46 turbines Vestas pour produire 158,7 MW

Construit par Lekela, une société basée à Amsterdam, très active sur tout le continent africain, le parc éolien se compose de 46 turbines Vestas qui produiront 158,7 MW, ce qui entraînera une augmentation de 15 % de la capacité de production du Sénégal. Le projet fait partie du Plan Sénégal Emergent.

Se concentrer sur le soleil et sur le vent

Ainsi, le mix énergétique du pays prévoit de réduire progressivement la production d’énergie à partir de combustibles fossiles de 87 % aujourd’hui à 8 % d’ici 2030.

Pour ce faire, le Sénégal viserait à porter la part des centrales à gaz à 993 MW, celle de l’hydroélectricité à 381 MW et une autre de 365 MW en se concentrant sur le soleil et le vent (les centrales au fioul et au charbon resteront actives). Cela porte la part des énergies renouvelables à 30%.

Le Sénégal, un leader africain des énergies

Ainsi, le Président Macky Sall a exprimé le souhait de faire du Sénégal un leader africain des énergies renouvelables. En 2016, il inaugurait quatre centrales solaires, pour parvenir à un objectif de 30% d’énergies vertes pour le pays.