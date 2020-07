Tabaski: Macky Sall gracie Luc Nicolai

Parmi les 674 détenus graciés, hier mercredi, par le président de la République, Macky Sall, à l’occasion de la fête de la Tabaski, il y a le célèbre promoteur de lutte Luc Nicolaï, a appris Seneweb de son avocat, Me Baboucar Cissé. Qui indique, d’ailleurs, que le désormais ex-prisonnier est rentré chez lui, à Mbour, où il va fêter la Tabaski en famille.

Sous le coup d’un mandat d’amener décerné contre lui par la Cour d’appel de la vieille ville dans l’affaire du Lamantin Beach et confirmé par la Cour suprême, en juillet 2019, le promoteur de lutte avait été arrêté en mi-décembre de la même année et envoyé à la prison de Saint-Louis. Mais, il a été finalement transféré à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès.