Tabaski 2026 : voici la date annoncée selon les calculs astronomiques…

L’Aïd al-Adha devrait être célébré le mercredi 27 mai 2026, correspondant au 10e jour du mois de Dhou al-Hijja 1447, selon des estimations fondées sur des calculs astronomiques.

D’après les données scientifiques établies par l’astronome Hassan Talibi, membre du projet islamique d’observation du croissant lunaire ( Maroc), les conditions d’observation du nouveau croissant lunaire seraient favorables à la fin du mois de Dhoul-Qa’da.

Ces paramètres sont jugés suffisants pour permettre une observation du croissant lunaire, potentiellement à l’œil nu. Cette analyse est également corroborée par les cartes du Centre international d’astronomie.

Sur cette base, le 1er Dhou al-Hijja 1447 correspondrait au lundi 18 mai 2026, fixant ainsi la date de l’Aïd al-Adha au mercredi 27 mai 2026.