Suspension de Pape Guèye de la Can : Le coup de gueule de la Caf

La Confédération africaine de football (Caf) a réagi, suite à la suspension du joueur sénégalais de l’Olympique de Marseille, Pape Guèye, par la Fifa. A travers une lettre, elle a dénoncé le timing de la notification de la sanction qu’elle trouve “inopportune et irrespectueuse”.

En effet, cette une correspondance du secrétaire général de la Caf, M. Veron Mosengo Omba, adressée à son homologue de la Fifa et dont la Fsf a reçu ampliation, l’instance continentale africaine écrit : “Nous prenons acte avec surprise et consternation de la notification, en pleine Coupe d’Afrique des Nations, de la suspension par la Fifa du joueur sénégalais Pape Guèye en lien avec une affaire qui dure depuis plus d’une année au moins. Engagé dans la Can en cours, le joueur en question a appris cette décision dans le bus l’amenant au stade avec ses coéquipiers pour le match Sénégal-Guinée.”