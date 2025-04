Suspension de cours à l’UADB : La coordination des amicales décrète 48h de cessation d’activités pédagogiques

La coordination des amicales des Unités de Formation et de Recherche (UFR) de l’Université Alioune Diop de Bambey (UADB) a annoncé ce mercredi une cessation temporaire de toute activité pédagogique pour une durée de 48 heures, à compter de ce jour.

Selon un communiqué officiel signé par les représentants des amicales ECOMIJ, SATIC et SDD, cette décision fait suite à une rencontre entre la coordination étudiante et le recteur, président du conseil académique. L’objectif de cet entretien était de discuter des revendications étudiantes et d’explorer des pistes de solutions.

Tout en saluant cette initiative de dialogue, les amicales déplorent néanmoins l’absence de réponses concrètes à leurs revendications jugées « basiques ». En conséquence, elles maintiennent leur position et renforcent leur mouvement par un boycott du paiement des loyers.

Par ailleurs, la coordination a annoncé la réouverture des restaurants universitaires dès demain, jeudi 1er mai, à partir de 7h00. Elle appelle également à l’unité de tous les étudiants pour faire front commun dans ce contexte de mobilisation.

Les signataires du communiqué, Mouhamed Maleyni LO, Alpha Oumar DIALLO et Talla NDIAYE, ont réaffirmé leur engagement à défendre les intérêts des étudiants tout en prônant un climat de collaboration responsable.