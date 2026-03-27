La ministre de la Justice, Yassine Fall, s’est rendue ce jeudi à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour pour évaluer les conditions de détention. Face à un engorgement structurel critique, la garde des Sceaux a dressé un état des lieux de l’héritage pénitentiaire, avant de présenter les axes de sa politique de désengorgement.

Lors de cette visite officielle, organisée en présence des autorités administratives et judiciaires de la région de Thiès, le constat principal s’est articulé autour de la vétusté des infrastructures. Le journal Sud Quotidien, qui a couvert ce déplacement, indique que la MAC de Mbour abrite actuellement 915 détenus, un effectif en constante augmentation.

Pour expliquer cette situation, Yassine Fall a évoqué des décennies de sous-investissement, soulignant qu’aucune nouvelle prison n’a été construite depuis l’indépendance. Elle a particulièrement mis en lumière un projet d’infrastructures initié sous le précédent régime. Ce programme a mobilisé 75 milliards de francs CFA sans qu’aucun résultat concret ne soit visible sur le terrain.

Face à ces défis et aux récents incidents signalés dans certains établissements, la ministre a rappelé la responsabilité de l’État concernant la vie des personnes incarcérées. Pour modifier cette dynamique, plusieurs mesures ont été annoncées. Il est prévu la construction de nouvelles infrastructures, dont une maison d’arrêt moderne à Mbour, qui sera couplée à la création d’un Tribunal de Grande Instance (TGI).