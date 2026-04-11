Me Abdoulaye Tine a déposé une plainte contre Serigne Saliou Guèye. Le Président du Conseil d’administration de la Sogepa Sn reproche au Directeur de publication du journal «Yoor Yoor», un article jugé diffamatoire publié le 8 avril 2025 dans son quotidien.

«Cet article affirme que, suite à ma nomination à la tête de la Sogepa Sn, j’aurais formulé des demandes de luxe exagérées, à savoir un véhicule haut de gamme et un appartement au Plateau. Ces allégations sont matériellement et volontairement fausses», a-t-il indiqué dans sa plainte. Pour lui, l’article a délibérément occulté des faits qu’il a listés dans sa plainte.

Me Tine déclare que dès son arrivée à la Sogepa, il a constaté que son prédécesseur, le PCA sortant, était reparti avec le véhicule de fonction. «Par ailleurs, il avait été autorisé à conserver l’appartement de fonction jusqu’au mois de juin 2025. Ces décisions ont été prises sans mon consentement, alors que j’étais déjà officiellement en fonction», dit-il.

Face à l’absence des moyens normalement attachés au poste, il dit avoir adressé un courrier pour solliciter des moyens équivalents. «Il ne s’agissait ni d’exigences luxueuses, ni de demandes disproportionnées. Il s’agissait simplement de pouvoir exercer ma mission dans des conditions normales, avec les mêmes outils que ceux accordés à mon prédécesseur», indique Me. Tine.

«La Direction générale m’a opposé un refus. Je n’ai pas imposé la moindre dépense publique. J’ai agi seul, à mes frais, en achetant personnellement mon véhicule. Or, je disposais pourtant du pouvoir de faire ordonner ces dépenses», ajoute le Pca.

Il dit avoir adressé au journal Yoor Yoor une mise au point, lui demandant de publier ces éléments « factuels ». Mais, le quotidien, «par la voix de son Rédacteur en chef, Monsieur Serigne Saliou Guèye, a refusé de publier mon droit de réponse», déclare Me Abdoulaye Tine.

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