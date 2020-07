Suivi et évaluation de la gestion Force Covid-19: Le Comité de suivi rend visite au Ministre Zahra Iyane Thiam Diop, ce jeudi

Ainsi, la Commission « Préservation de la stabilité macroéconomique et financière sera l’hôte du Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Madame Zahra Iyane Thiam Diop ce jeudi 02 juillet 2020 à partir de 10 heures, à la Sphère Ministérielle Ousmane Tanor Dieng.