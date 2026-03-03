Structuration interne : Ousmane Sonko annonce la deuxième réunion du Conseil national et la création de la CNPC

Le Bureau politique national de PASTEF – Les Patriotes s’est réuni lundi 02 mars 2026 à Dakar, sous la présidence de son leader Ousmane Sonko, pour examiner plusieurs dossiers stratégiques liés à la structuration et à l’animation du parti.

Dans un communiqué officiel publié à l’issue de la rencontre, le parti souligne que les travaux ont porté « sur plusieurs points inscrits à l’ordre du jour, notamment l’état d’avancement du processus de mise en circulation et de vente des nouvelles cartes de membre, la convocation du Conseil national et la tenue du Congrès ».

Le communiqué précise qu’au sujet des cartes de membre, « le Bureau politique a examiné et validé les modalités relatives à la mise en place de la Commission nationale de placement des cartes (CNPC), aux prix de vente des cartes ainsi qu’à leur durée de validité ». Le texte ajoute qu’« une décision formelle sera publiée par le Président du parti afin d’acter et de rendre exécutoires les mesures arrêtées de manière consensuelle par le Bureau politique ».

Dans cette dynamique organisationnelle, le Bureau politique annonce que « le frère Birame Souleye Diop, Vice-président chargé des structures, a été désigné pour présider la Commission nationale de placement des cartes ».

Au-delà de la question des cartes, le communiqué informe également que « le Président du parti a informé le Bureau politique national de la tenue, au cours du mois de mars 2026, de la deuxième réunion du Conseil national du parti ». Cette rencontre stratégique aura pour objectif, selon le texte, « de définir les orientations politiques majeures, de fixer la date et les modalités d’organisation du Congrès ».