Souleymane Faye révèle : « Professionnel j’ai réussi, mais sur le plan financier… »

L’artiste Souleymane Faye a accordé une interview à nos confrères du quotidien « Le Témoin ». Entretien dans lequel il est revenu sur ses revers dans le monde de l’art, mais également sur sa situation financière.

«Je n’ai encore rien fait en réalité. Je suis certes connu, mais je suis convaincu que je n’ai encore rien fait. Je commence à avoir du temps pour moi. De toute ma vie, je me suis consacré à la musique et à ma famille», a confié Souleymane Faye.

«Je n’ai jamais pensé à moi. Avec mon âge actuel, à soixante-neuf ans, il faut que je pense à moi. Sur le plan professionnel, j’ai réussi, mais sur le plan financier, je n’ai encore rien du tout. Pour résumer, pour le moment, j’ai acquis le savoir, et il me reste l’avoir. Je ne suis ni riche, ni pauvre et je rends grâce à Dieu car c’est l’idéal», a indiqué l’artiste.