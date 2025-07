Sortie critique de Sonko contre Diomaye : « C’est un signal très positif de cette gouvernance »

Face aux interprétations d’une crise au sommet de l’État, Marie Rose Faye, porte-parole adjointe du parti au pouvoir, prend le contre-pied. Loin d’y voir une fissure, elle qualifie la sortie critique d’Ousmane Sonko de “signal très positif” pour la gouvernance, assurant que la “contradiction” est le moteur même du changement et la garantie d’une relation durable entre le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko.

A l’émission “Face au Jury” sur PressAfrik TV, ce dimanche 13 juillet, la directrice générale de l’ADEPME (Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises) a déclaré : « Il ne peut pas y avoir de rupture. Au contraire, c’est la bonne marche », a-t-elle affirmé d’emblée.

Et de poursuivre : « Pour moi, nous sommes sur la bonne voie, c’est même un signal très positif de cette gouvernance. Cela montre que c’est dans la contradiction que nous devons faire bouger les choses ».

Elle a ensuite développé sa vision de la transparence et de la responsabilité : « Si on cache les problèmes jusqu’à ce qu’on n’arrive plus à les régler, notre responsabilité sera engagée. Mais si quelque chose ne marche pas et qu’on en discute afin de trouver des solutions, alors le compagnonnage va perdurer. C’est dans cette dynamique que nous sommes ».

Insistant sur cette méthode, Marie Rose Faye a estimé qu’« il faut continuer à dénoncer ce qui ne fonctionne pas normalement. Après cela, il faudra en discuter et trouver des solutions ».

Selon elle, c’est précisément le message que le leader de Pastef a voulu envoyer. « C’est ça que le président Ousmane Sonko a voulu montrer aux Sénégalais. Et cela devrait les rassurer. »