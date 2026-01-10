Sonko et Ould Djay sur le terrain : santé et énergie au cœur d’une visite stratégique à Pout et au Port de Dakar

Ce vendredi 9 janvier 2025, le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, El Moctar Ould Djay, a effectué une visite de travail au Sénégal, en compagnie du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko.

Les deux chefs de gouvernement se sont d’abord rendus à Pout, dans la région de Thiès, où ils ont visité l’usine Carrefour Médical Industries. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de consommables de dialyse. Elle contribue à l’amélioration de l’accès aux produits médicaux essentiels destinés au traitement des patients souffrant d’insuffisance rénale, tant au Sénégal que dans la sous-région.

Au cours de cette visite, les autorités ont pu s’informer sur les capacités de production de l’usine, son rôle dans le renforcement de l’industrie pharmaceutique locale ainsi que son impact sur la prise en charge des maladies chroniques.

Les deux Premiers ministres se sont ensuite rendus au Port autonome de Dakar, précisément au môle 8, où ils ont visité le chantier du terminal gazier de Elton. Cette infrastructure stratégique vise à renforcer les capacités énergétiques du Sénégal et à soutenir le développement du secteur gazier national.