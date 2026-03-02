Solidarité nationale : la Direction de la LONASE offre 18 millions FCFA aux supporters sénégalais détenus au Maroc

Dans un élan de solidarité envers des compatriotes en difficulté, la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a annoncé, ce 2 mars 2026, une aide financière exceptionnelle en faveur des 18 supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par le mois de Ramadan pour les musulmans et le Carême pour les chrétiens. Selon le communiqué rendu public, la LONASE explique que ce geste est conforme à sa mission sociale et à ses valeurs de partage. « En ce mois béni de Ramadan et de Carême, la LONASE, dans un élan de solidarité fidèle à son slogan La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la Nation, a décidé d’apporter son soutien financier aux 18 supporters sénégalais détenus au Maroc », indique le document transmis à exclusif.net..

Le montant global de l’aide s’élève à 18 millions de francs CFA, soit un million par supporter concerné. « La LONASE, par le biais de la Fondation Lonase, a décaissé la somme de 18 millions F CFA à raison d’un million F CFA par supporter détenu », précise le communiqué.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’appel à la solidarité nationale lancé par le gouvernement Sénégalais. « Cette action entre dans le cadre de l’appel à la solidarité nationale lancé par le Gouvernement sénégalais en vue de soutenir nos compatriotes restés encore, malgré eux, au Maroc », souligne la LONASE.

Sous la direction de son Directeur général, Dr Toussaint Manga, l’institution réaffirme son engagement social. « La LONASE s’engage à toujours être aux côtés des Sénégalais en détresse et dans le besoin, où qu’ils soient », peut-on lire dans le texte officiel.

À travers ce geste, la société nationale de loterie rappelle également sa contribution au développement du pays. « La contribution de la LONASE dans l’effort de développement économique et social du pays a fortement cru ces dernières années », conclut le communiqué.

Cette aide financière vient ainsi renforcer l’élan de solidarité nationale envers les supporters sénégalais détenus à l’étranger, en attendant une issue favorable à leur situation.