Société: Silence coupable sur l’autre arnaque du covid-19, les banques piétinent la requête de Macky Sall

L’affaire est passée sous silence. Et comble de paradoxe, c’est comme si les médias se sont passés le mot : silence totale, silence coupable ! Peut être qu’ils sont occupes à extirper l’aide à la presse des griffes de la gestion nébuleuse. Mais il est clair que s’il existe un organisme qui réussit toujours à passer entre les mailles des filets de la droiture, un conglomérat d’entreprises qui n’a cure de s’enquérir des directives du chef de l’Etat en cette période de crise, c’est bien les institutions financières appelées banques.

Ces dernières ont récemment franchi le rubicond en refusant ouvertement de se conformer à la requête du chef de l’Etat, de suspendre les échéances de leurs clients pour une durée de trois mois renouvelable. Soucieux d’alléger les souffrances des sénégalais, très éprouvés par les mesures drastiques et tous azimuts pour contenir la pandémie, l’Etat du Sénégal a nourri le vœu pieux de porter le manteau de « mère patrie » pour élargir ses actions, de sorte qu’aucun sénégalais ne se sente écarter du soutien de l’Etat en cette période de désarroi total. C’est fort de ce constat que le président Macky Sall a décidé, après la distribution à grande échelle des denrées de premières nécessités octroyées aux couches sociales les plus défavorisées, de se pencher sur la question des échéances bancaires qui étouffent les salariés du secteur privé comme ceux du public.

Ainsi lors du conseil des ministres du 15 Avril , le chef de l’Etat avait « demandé au ministre des Finances et du Budget, en relation avec celui de l’économie et de l’observatoire de la qualité de services financiers, d’engager, avec les responsables de la Bceao, des établissements de crédits et des institutions de micro-finance, des consultations afin de sécuriser davantage le traitement diligent des opérations financières et de faire bénéficier aux différents agents économiques, d’un report d’échéances de leurs crédits sur une période à convenir ». Suffisant pour déclencher le sourire du pauvre salarié qui n’arrivait plus à fermer l’œil depuis que ses avoirs supplémentaires, qui lui permettaient d’atténuer la douleur des échéances bancaires, ont été brusquement freinés par le

Covid 19.

Hélas, son espoir de voir enfin les banques participer à l’élan d’humanisme national

sera de courte durée. Et pour cause ? Moins de soixante douze heures après la directive du

conseil des ministres, la direction nationale de la Bceao a pondu un communique, signé

Ahmadou Al Aminou Lo, en accord avec l’APBEF-Sénégal, où il est mentionné : « La crise du covid 19 et ses impacts économiques peuvent effectivement affecter directement ou

indirectement des agents économiques autres les entreprises, notamment les salaries, les sous-traitants et les professionnels. A cet égard la Banque Centrale donne la possibilité aux

établissements de crédit de l’union d’élargir la mesure de report des échéances aux prêts

accordés aux salaries du secteur privé ainsi qu’aux entreprises individuelles affectées par la crise sanitaire, pour une durée de trois mois renouvelable une fois. »

Cependant poursuit le communique «toutefois, les salaries qui continueront à percevoir l’intégralité de leur revenus devraient être exclus du bénéfice de cette mesure ». Autrement dit « les salariés du public ou agents de l’Etat ou encore fonctionnaires sont exclus de la mesure de report ». Exclus…parce qu’ils ne sont pas impactés (pourtant la Bceao reconnait l’existence d’impactés directs et indirects dans son texte), exclus parce qu’ils recevront « l’intégralité de leur salaire ». Et la Bceao, masque honteusement dans ses écrits, qu’après prélèvement des échéances le salaire n’est plus intégral et la majorité des clients se retrouvent depuis plus d’une décennie avec un tiers seulement de leur salaire brut.

«Tout le monde sait que les banques ne respectent pas les quotités cessibles et saisissables. Ils prélèvent un essaim de prêts à la fois sur le salaire des clients.

Aujourd’hui à cause du confinement les dépenses augmentent alors les revenus des salariés ont baisse mais les banques veulent faire croire que les fonctionnaires et autres agents de l’Etat ne sont pas touchés. Il y’a quelques semaines j’ai boudé une rencontre avec les représentants des organisations de banques ou de véritables mercenaires sont venus clamer, au nom de leurs intérêts nombrilistes, que le report des échéances ne devrait pas être élargi a tous les agents de l’Etat» clame désespérément le sieur Famara Ibrahima Cissé président de l’Acsif une l’association des clients et sociétaires des institutions financières, récemment conduit manu-militari au commissariat pour avoir tenter de s’ériger contre cette forfaiture.

Karl Marx Thiam