Fin de mission pour l’adjoint en second du commandant de la brigade de gendarmerie de la Foire. Mort au service de ses semblables, le Maréchal des Logis chef, Babacar Dia a, hier, rejoint le cimetière de Darou Salam. Accompagné par ses chefs pour son voyage ultime, il a été enterré hier dimanche à Touba.

La familière silhouette du MDL-chef Babacar Dia ne sera plus visible dans l’enceinte de la brigade de la foire de Dakar. Adjoint en second du commandant de cette unité de gendarmerie, “l’honnête, travailleur et justicier” gendarme qui a toujours su gérer ses dossiers sans parti pris ni zèle, le chef Dia est devenu, ces derniers temps, la principale figure marquante de cette brigade spéciale, l’une des plus compliquées de Dakar ; parce que logée au cœur d’un quartier high-class et devant gérer, parfois, des affaires sensibles opposant des petites mains des villas à des pontes du pouvoir.

Second adjoint du commandant Faye, Babacar Dia était de service à chaque fois qu’un gros dossier atterrissait à la brigade de la Foire. “Et il ne rechignait jamais à la tâche. Constamment il avait le soucis de l’équilibre et de la justice“, se sont rappelés de nombreuses personnes dont il a eu à départager le litige. En guise d’illustration, c’est lui le gendarme qui a été envoyé au domicile de Sitor Ndour, l’ancien Directeur général du Coud en prison pour une affaire de viol sur mineure qui l’oppose à sa domestique de 17 ans. Et malgré toute “la pression” que le commandant Faye et son enquêteur en chef ont dû subir, le gendarme Babacar Dia a su tenir et mener son enquête à bout. Sans fléchir. “Homme de rigueur“, “procédurier méticuleux“, le MDL/c Babacar Dia était aussi un homme du terrain. C’est d’ailleurs cet amour du terrain qui lui a ravi la vie.

A en croire des informations en possession de Kéwoulo, l’homme revenait de patrouille nocturne avec ses collègues, en cette fatidique matinée du dimanche 9 avril 2023. “Arrivée sur le pont de Foire, la patrouille a remarqué qu’un accident venait de s’y dérouler. C’est ainsi que le chef Dia est descendu de son véhicule pour sécuriser les lieux et procéder au constat d’usage. C’est là qu’un taxi est venu le percuter. Il est décédé sur le coup. Et le taximan en soin intensif est dans un état critique avec un pronostic vital engagé.” Ont témoigné à Kéwoulo des témoins qui se sont rassemblés sur les lieux du drame vers 4 heures, en cette matinée du 9 avril. Hier, c’est à 12h 30 minutes, après les constations médico légales et la levée corps dans l’enceinte de l’hôpital Principal de Dakar, que le corps du gendarme a été conduit à Touba où il reposera pour l’éternité.