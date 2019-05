Le mot d’ordre est lancée, pas de cours les lundis 27 et mardis 28 mai 2019 dans le département de Vélingara. L’intersyndicale locale des enseignants en a décidé ainsi pour dit il, protester contre les décisions d’annulation prises par M. Wade inspecteur de l’Education et de la Formation de ladite localité.



Pour rappel, le SIENS syndicat des Inspecteurs de l’Education et de la Formation, lors de son 12 ème plan d’action au mois de novembre, avait entre autres mesures décidé : du gel des examens professionnels, du boycott de la supervision des animations pédagogiques et de toutes autres activités pour protester afin de voir leurs doléances satisfaites. C’est sur cette base que tout est parti. Voulant rassurer les enseignants candidats au CEAP et CAP , M. Wade aurait promis d’envoyer un inspecteur en l’occurrence M. S. Gueye pour évaluer les enseignants puisque n’étant pas en grève selon le responsable syndicale B. Sané que nous avons joint par téléphone.



Les choses se sont corsées lorsque les 13 enseignants de la zone de Paroumba et les 10 autres des autres localités jouxtant Vélingara ont eu échos d’une possibilité d’annulation de leurs procès verbaux d’admission par l’IEF M. Wade. Ce dernier pour des raisons que nous ignorons à fait savoir à qui veut l’entendre qu’il décidait dans une rencontre tenue avec le préfet et les représentants syndicaux d’annuler tous les procès verbaux tenus dans la période du 19 mars au 3 avril. B. Sané rapporte que M. Wade en a décidé ainsi car la suspicion de fraude et de corruption a prévalu lors de ces évaluations d’où son refus de valider lesdits procès verbaux. Il est allé plus loin en accusant M. S. Guèye de recevoir des pots de vin des enseignants pour admettre des candidats au CAP.

Joint au téléphone pour confirmer cela, l’inspecteur M. Wade s’est passé de tout commentaire à ce sujet. Quant au sieur S. Guèye mis en cause, il soutient mordicus que de telles allégations sont infondées et défie ses accusateurs. Selon lui, il n’a rien à se reprocher et qu’il est quitte avec sa conscience. Le devoir d’encadrement vis à vis des enseignants s’imposait et je l’ai fait sans états d’âmes dans des conditions difficiles. En attendant que lumière soit faite sur cette affaire, les potaches se contenteront de 48 heures de vacances.