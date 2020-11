Suite et pas fin du différend autour de la propriété d’une maison qui oppose Diop Iseg à son épouse Aïssatou Seydi.

Selon les informations de L’Observateur, cette dernière a été auditionnée par les éléments de la brigade de Recherches de la gendarmerie de la rue Faidherbe, à Dakar, ainsi que sa sœur sa sœur Saly Seydi.

L’ancien maire de Dieuppeul, Waly Fall, et l’ex-DG de la Sicap et vendeur de la maison, Mamadou Bâ, la notaire Bineta Thiam et la Banque (BOA) -qui avait refusé de donner les vrais relevés bancaires pour la traçabilité de l’immeuble par l’Iseg- ont été également entendus. Élargi de prison, Mamadou Diop avait porté plainte contre sa deuxième épouse, pour faux sur les papiers de sa maison sise à Sacré-Cœur.

Il lui reproche d’avoir profité de son incarcération pour produire de faux papiers et se réclamer propriétaire de la maison. À rappeler qu’Aïssatou Seydi avait envoyé une sommation et une assignation d’expulsion dans laquelle elle demande à la famille de Diop Iseg de quitter l’immeuble dont elle se dit propriétaire.