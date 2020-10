Le sommeil du maire de Ziguinchor est actuellement très perturbé. Comme l’avait annoncé Senenews dans son édition Premium, Abdoulaye Baldé fait face à une révolte de ses “pagneuses.” Les jours à venir risquent de le remettre sur le devant de la scène et cela pas de la manière la plus reluisante pour un homme qui ambitionne à gouverner le Sénégal.

A en croire des sources de Senenews, c’est le passage d’un huissier de justice à son domicile de Ziguinchor qui a attiré les attentions. Après plusieurs jours de vérifications, Kewoulo est en mesure de soutenir que l’huissier de justice a été mandaté par Mme Sokhna Moumi Mbacké, la fille de Serigne Bara Mbacké et seconde épouse du président de l’UCS. Cette dernière qui soupçonne son mari d’avoir pris une troisième épouse qu’il a discrètement installé à son domicile d’Escale à Ziguinchor, s’est attaché les services d’un avocat pour confronter le maire.

Et, bien évidement, l’huissier qui s’est présenté au domicile du patron de l’Union des centristes y a trouvé la nouvelle tenancière des lieux. Cette dernière, qui ne serait pas Aminata Gassama, la patronne connue de cette villa, a soutenu être l’une des “épouses légales” du maire de Ziguinchor. Absente de Ziguinchor depuis quelques semaines, Aminata Gassama, quant à elle, se fait discrète. De sources proches de sa famille, on a fait comprendre à Kewoulo qu’elle se garde de mettre sa vie privée sur la place publique.

Épouse “légale” et nouvelle patronne des lieux, ce qu ignore cette 3 ème dame, c’est que lors de son mariage avec Sokhna Moumie Mbacké, Abdoulaye Baldé avait certes opté l’option de la polygamie. “Mais, une polygamie limitée à deux épouses. Avec ce nouveau mariage, Abdoulaye Baldé tombe sous le coup de la loi. Et nous ne tarderons pas à le traîner devant les tribunaux. En plus de ce dossier, d’autres affaires seront mises sur la place publique et l’opinion sera vite édifiée.” A soutenu une source proche de l’épouse à l’origine de la requête de constat d’huissier qui a tant fait parler de lui.