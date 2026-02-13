Sindia : la grève des étudiants vire au drame, un collégien tué

Le lycée de Sindia, dans le département de Mbour, est plongé dans l’émotion après la mort tragique d’un élève de 12 ans, S. Camara, en classe de 6e. La victime a été mortellement atteinte à la tête par une pierre lancée dans la cour de l’établissement lors de troubles provoqués par un groupe d’étudiants grévistes.

Selon L’Observateur, qui donne l’information, des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), de retour dans leur localité après la fermeture du campus à Dakar, auraient tenté de perturber les cours au lycée pour protester contre la suspension des enseignements. Ils auraient délogé les élèves de leurs salles de classe, provoquant un mouvement de panique et une grande confusion dans la cour.

C’est dans cette cohue que le jeune S. Camara a reçu une pierre à la tête. Gravement blessé, il a été évacué au district sanitaire de Popenguine, où il a été admis en soins intensifs. Son décès est survenu le lendemain matin.

La nouvelle a profondément bouleversé la communauté scolaire et les habitants de Sindia. Le corps a été remis à la famille et inhumé le même jour au cimetière musulman de la commune. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d’identifier l’auteur du jet de pierre, avance le quotidien du Groupe futurs médias.